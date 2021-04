Désormais propriété de la commune de Colfontaine, le terrain situé à proximité de la maison Van Gogh, rue de Petit-Wasmes, n’accueillera pas d’activités à destination des enfants. La proposition avait été formulée par le groupe Oxygène lors de la dernière séance du conseil, mais a été balayée par la majorité socialiste, qui évoque des coûts de réalisation et d’entretien trop importants. Le terrain reste donc, à ce stade en tout cas, à la disposition d’un agriculteur de l’entité.

Compte tenu de la présence d’un puits de mine et d’une accessibilité limitée des terrains, il serait difficile pour la commune d’envisager la construction d’un bien immobilier sur ledit site. "C’est pour cela que nous avons proposé d’y développer quelque chose pour les enfants, qui ne profitent pas de grand-chose dans la commune", explique Olivier Hermand, conseiller de l’opposition. L’avis de Colfontainois avait par ailleurs été recueilli.

"Deux idées ont principalement été retenues. La première, c’est la construction d’un espace ludique dans le genre de la Pic’Orée, à Bonsecours, qui permet une redécouverte des sens car les enfants et les adultes peuvent marcher à pieds nus. On aurait pu imaginer des décorations en relation avec Van Gogh et une ouverture au public comme aux écoles. La deuxième, c’était la construction d’un mini-labyrinthe, pourquoi pas sous forme de clin d’œil à Van Gogh, construit avec des haies."

Pour le groupe, ces idées auraient pu devenir réalité sans pour autant mettre à mal les finances communales. "Il est possible de faire beaucoup de choses avec des produits de récupération. Nos ouvriers sont par ailleurs qualifiés pour construire et entretenir le labyrinthe : ils le prouvent régulièrement via les sculptures de nos ronds-points. C’est un projet qui se veut écologique et qui aurait permis aux enfants de s’amuser."

Malheureusement, aucune des idées proposées n’a suscité l’intérêt de la majorité. "Ils estiment que les coûts seraient trop importants, tant au niveau de la mise en œuvre que de l’entretien. C’est vraiment dommage, plus encore en cette période compliquée où les enfants ont besoin de pouvoir se changer les idées. Il n’y a plus qu’à attendre, et surtout à espérer que la piscine rouvre enfin ses portes."

Le terrain concerné a été racheté par la commune de Colfontaine pour un montant de 120 000 euros (hors frais). Cette dernière a anticipé le fait que le périmètre de la maison Van Gogh pourrait être intégré dans le futur projet de rénovation urbaine de Colfontaine et n’a dès lors pas souhaité rater sa chance de transformer le site en "pôle d’intérêt patrimonial et culturel." Reste donc à prendre patience pour voir ce que les socialistes souhaitent développer.