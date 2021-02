C’est une réalité à laquelle de nombreuses communes sont confrontées : peu à peu, les agences bancaires ferment leurs portes tandis que les terminaux multifonctionnels disparaissent et que la répartition des distributeurs de billets est repensée. Conséquence, bon nombre de citoyens, et plus particulièrement les publics âgés, se retrouvent démunis et contraints de parcourir davantage de kilomètres pour trouver conseils.

À Colfontaine – et c’est suffisamment rare que pour être souligné – majorité et opposition se sont accordées sur la signature d’une motion destinée à freiner cette digitalisation. "Cette réalité, comme toute évolution, soulève des réactions et est source d’un questionnement : qu’en est-il du service au public ? Qui de cette mission d’intérêt général que doivent ou devraient remplir les établissements financiers ?" questionne Lionel Pistone (C.Plus).

"Même si l’on ne peut nier l’évolution, un peu forcée, de nos comportements, ce forcing du passage au tout digital complique la vie de ceux qui n’ont pas pris le train du numérique ou ne sont tout simplement pas équipés. Les consommateurs ne sont pas tous égaux dans la manipulation des nouveaux et parfois seuls outils désormais proposés." Un constat visiblement partagé par l’ensemble des élus du conseil communal de Colfontaine.

Ces derniers, en signant à l’unanimité une motion, se sont engagés à interpeller les différents ministres en charge de l’économie et de la protection des consommateurs, les membres de Febilfin, ainsi que les banques afin qu’une charte du service bancaire universel soit rédigée et signée par toutes les parties concernées mais aussi à demander que les obligations contractuelles de Bpost en matière de réseau de terminaux soient confirmées.

Enfin, ils demandent à veiller à un maillage correct et équitable de la présence des établissements financiers et des distributeurs de billets sur les territoires communaux. Désormais positionné et engagé à relayer les attentes des citoyens, le conseil ne peut qu’espérer que le secteur financier prenne en compte les inquiétudes légitimes des citoyens : selon une étude de la fondation Roi Baudouin parue en août dernier, 40% de la population belge a de faibles connaissances numériques. Un chiffre qui grimpe jusqu’à 75% chez certaines catégories de population.

Plus que jamais, la notion de service public doit être respectée.