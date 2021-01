Les jours se suivent et se ressemblent malheureusement pour les commerçants. Si ceux-ci ont pu rouvrir leurs enseignes – au contraire d’autres secteurs qui n’entrevoient aucune reprise d’activité avant mars –, les clients ne se bousculent pas pour autant, et ce malgré des soldes d’ores et déjà intéressantes et des stocks bien fournis.

Pour aider les commerçants et indépendants à se réinventer en cette période de crise et inciter les clients à penser "local" en acquérant davantage un réflexe d'achat local en ligne, l’ADL (agence de développement local) de Colfontaine a décidé de soutenir l’initiative mise en place par le Syndicat Neutre des Indépendants (SNI) et baptisée Virtual Shopping Days.

"L'objectif est de proposer aux consommateurs une alternative aux sites de ventes en ligne mondialement connus via une plateforme regroupant les vitrines numériques des enseignes d'une même commune", explique l’ADL. "C’est l’occasion de découvrir les pages Internet ou les profils Facebook des acteurs locaux qui sont à votre service et dont certains proposent d'ailleurs des soldes intéressantes."

Pour encourager les clients à prendre part à cette initiative, un concours est lancé en parallèle. « Il y aura à la clé 15 bons d’achats à échanger dans les commerces participants. Il s’agit de trois lots de 100 euros, sous la forme de chèques de 20 euros, pour un montant total de 300 euros donc. » Pour tenter leur chance, les participants devront visiter les site web et pages Facebook des enseignes colfontainoises participantes et ouvrir l’œil.

En effet, ils seront invités à recherche le ou les logos indices qui seront publiés en commentaire sur certaines pages. Il suffira alors de remplir le formulaire "Je valide." Les gagnants seront tirés au sort parmi ceux ayant correctement répondu. Insistons encore sur le fait que plusieurs logos devront être trouvés. La liste des commerçants partenaires est à retrouver sur la page de l’administration communale de Colfontaine ou sur www.virtualshoppingdays.be.

Le concours est ouvert à partir de ce mercredi 13 janvier et sera clôturé le 18.