C’est sans conteste le rendez-vous que les entrepreneurs en devenir ne devront pas manquer. Ce mardi 22 mars, la salle culturelle de Colfontaine accueillera la dixième édition du salon Entreprendre, organisé conjointement par l’administration communale de Colfontaine, l’Agence de Développement Local (ADL) et leurs partenaires.

La manifestation est totalement gratuite et offrira aux porteurs de projet l’opportunité de de créer ou de développer son activité, qu’elle soit accessoire ou principale, d’être mis en relation avec les divers acteurs de la création, du développement, d’aides au financement, de la concrétisation voire à la transmission de l’activité.

"Ces acteurs les accompagneront tout au long du parcours de la vie économique, depuis l’élaboration d’une idée jusqu’à la concrétisation du projet", précise-t-on du côté de l’ADL. Il s’agit donc d’une aide non-négligeable alors que les obstacles à franchir (financiers, administratifs, logistiques,…) ou les craintes avant de se lancer peuvent être multiples.

Le public visé est pour le moins très large. "L’événement s’adresse à toute personne désireuse de s’informer ou de s’installer comme indépendant, chef d’entreprise ou cadre dirigeant, profession libérale, créateur, professionnel du chiffre,… Les indépendants qui ont une idée, un projet, l’envie de reprendre un commerce, un restaurant, une entreprise ou encore une société de services sont concernés, de même que les personnes simplement intéressées par le statut d’indépendant et qui souhaiteraient bénéficier de conseils."

Le rendez-vous est fixé à 10 heures. Plus d’informations auprès de l’ADL, via 065/88 73 18 ou via adl@colfontaine.be.