Après avoir accueilli les clubs sportifs et les écoles, la piscine de Colfontaine s’apprête à rouvrir ses portes au grand public. L’inauguration du complexe, totalement remis à neuf après de très longues années de travaux, sera en effet organisée ce samedi 19 mars. L’occasion pour les Colfontainois et plus généralement les nageurs de la région de découvrir le résultat de ces importants travaux, plusieurs activités étant prévues tout au long de la journée.

Le traditionnel coupé de ruban est prévu à 11 heures. Après quoi ce sont les clubs sportifs qui prendront le relais. Le public sera accueilli à partir de 13 heures et pourra essayer, gratuitement, les cours en piscine ou dans les salles annexes. Les Dauphins de Frameries donneront par exemple un cours de natation aux enfants âgés entre 4 et 15 ans, qu’ils aient déjà ou non des notions de natation. Pour qu’il se déroule au mieux, le cours sera limité à dix participants.

C’est ensuite l’asbl Let’s Go qui proposera un cours d’aquagym entre 14 heures et 15 heures, à destination de 15 adultes. Les amateurs de sensation ne seront pas en reste puisqu’Hainosaurus proposera deux séries de 10 baptêmes de plongée. Les candidats devront être âgés d’au moins 8 ans et être accompagnés des parents durant le briefing, certains documents devant être signer. La première salve de participants est attendue à 14h30.

Après un briefing de 30 minutes, ils seront équipés et vivront une expérience sous l’eau, dans la petite profondeur du bassin, de 15 heures à 15h30. La deuxième série est prévue dans la foulée, soit avec un briefing entre 15h30 et 16 heures et une plongée entre 16h15 et 16h45. Les lieux seront libérés vers 17 heures, après rangement du matériel utilisé. Enfin, sur la terre ferme cette fois, notons que le Wado Karaté Club Pâturages proposera un cours d’essai de 14 heures à 15 heures, accessible à 30 personnes âgées d’au moins cinq ans.

"Ces essais ne concernent qu'un nombre de personnes limité qui doivent impérativement s'inscrire sur une liste qui se trouve à l'accueil de la piscine, ces mercredi 16 et jeudi 17 mars. Les inscriptions seront clôturées une fois le nombre atteint", précise-t-on du côté du centre sportif de Colfontaine, qui annonce d’ores et déjà qu’au-delà des démonstrations et cours, "l’après-midi se prolongera jusqu’à 20 heures en piscine avec des surprises pour petits et grands."

On rappellera que pour permettre à chacun de profiter des nouvelles infrastructures, la commune a misé sur un prix d’entrée modique, soit 1,5 euro. Au total, ce sont quelques dizaines de cabines et 138 casiers individuels qui ont été prévus lors des travaux, qui ont permis de refaire le chauffage central, les installations électriques et de gaz ou encore la machinerie. La cafétéria, également rénovée, peut quant à elle accueillir près de 100 personnes assises.