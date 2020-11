Trop, c’est trop. Ces jeudis et vendredis, un mouvement social interne à l’intercommunale Hygea perturbait une nouvelle fois les collectes en porte-à-porte. Du côté de Dour, on estime que c’est la goutte qui fait déborder le vase. Des discussions seront menées ce jeudi, au sein du collège communal. La possibilité de claquer la porte et de quitter définitivement l’intercommunale au profit d’une entreprise privée n’est pas exclue.