Le projet était novateur, mais il avait entraîné des conséquences inattendues et particulièrement odorantes. En 2018, IDEA a dû fermer la station d'épuration de Wasmuel. Pour rappel, l'installation de serres y permettait de sécher quelque 16.000 tonnes de boues par an pour les transformer en pellets. Sans consommer d'énergie fossile, le processus novateur présentait des atouts environnementaux et économiques à la fois. Mais alors qu'il avait été lancé en hiver, l'arrivée du printemps et des premières chaleurs a entrainé des odeurs nauséabondes pour les riverains, si bien qu'IDEA a dû fermer la station en attendant des aménagements permettant de réduire les nuisances.

La première phase de ces aménagements est en cours. La députée wallonne Jacqueline Galant s'en est inquiété auprès la ministre de l'Environnement, Céline Tellier. Le chantier permettant la désodorisation des serres a été lancé et devrait permettre leur réouverture pour 2021, comme prévu. Mais Jacqueline Galant a aussi demandé plus de précision sur le plan de modernisation de la station d'épuration qui suivra le chantier des serres.

"Ce plan de modernisation sera présenté prochainement et représente un investissement de plus de 20 millions d'euros, financé par la SPGE", explique Céline Tellier. "Il consistera à rénover l'ouvrage d'entrée de la station, ainsi que sa couverture. Il y aura également une mise en place de traitement de l'air sur cet ouvrage d'entrée, une autre pour les ouvrages traitant les eaux industrielles et les gadoues ainsi que la mise en place d'une couverture de la canalisation amenant les eaux usées. On se dirige en outre vers un arrêt progressif de la digestion de boues."

Le plan s'échelonnera sur plusieurs années. "Ce plan a été défini en partenariat avec l'administration wallonne pour répondre aux demandes légitimes des riverains. Il permettra de réduire l'incidence de la station d'épuration sur son environnement", ajoute la ministre.

Ces explications ont rassuré la députée Jacqueline Galant, mais aussi le bourgmestre de Quaregnon, Jean-Pierre Lépine, qui préside la commission où la ministre a été interrogée sur cette fameuse station d'épuration.