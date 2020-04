La police boraine multiplie les patrouilles.

Suspension des cours, instauration de la distanciation sociale, mise en place du télétravail pour la plupart des travailleurs, sorties à pied ou à vélo limitées à son environnement proche... Les mesures sont nombreuses en Belgique. Mais qui dit mesures à respecter, dit aussi besoin de veiller à leur respect et c’est là que les services de police interviennent. Et ceux du Borinage sont fortement mis à contribution.

Déjà fort présents sur le terrain, les policiers de la police boraine le sont encore plus depuis le 18 mars. Outre les missions habituelles de sécurisation, les policiers patrouillent chaque jour et chaque nuit et veillent au respect des directives.

"Alors que nous étions dans un premier temps dans une phase de dialogue laissant aux citoyens le temps "d’intégrer" les directives, nous sommes depuis de nombreux jours passés à une phase répressive où les comportements "à risques" ne sont plus tolérés et sont systématiquement sanctionnés", explique la police boraine. "De nombreux contrôles statiques mais également mobiles sont menés sur l’ensemble du territoire de la Zone de Police Boraine."

C’est ainsi que depuis le début de cette crise, la police boraine a déjà dressé environ 450 PV pour non-respect des mesures de confinement. Ces PV ont un montant qui s’élève à 250 euros pour un particulier et 750 euros pour une entreprise ou un commerce.