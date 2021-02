Pour le Logis Saint-Ghislainois, l’affaire est désormais classée. Ce mercredi matin, plusieurs auditions ont été organisées afin de tenter de faire la lumière sur des faits dénoncés publiquement par le SETca Mons-Borinage ce lundi. Fin de semaine dernière, un travailleur avait expliqué avoir été filmé à son insu par un autre travailleur, avec qui les relations étaient visiblement déjà très tendues. Le Logis n’ayant pas été en mesure de trancher, il passe désormais à autre chose.

"Nous avons entendu les deux travailleurs mis en cause, ainsi qu’une troisième personne en qualité de témoin", explique Patrick Danneaux (PS), président du Logis. "L’audition s’est étale sur environ deux heures et a été suivie d’une réunion du comité du direction, pendant à nouveau deux heures, et finalement d’une assemblée générale afin que l’on puisse présenter nos conclusions." Des conclusions qui restent prudentes.

"Un problème relationnel de longue date existe entre ces personnes et il arrive que la situation explose. Nous avons entendu leur version des faits. Selon le travailleur qui a filmé, le téléphone était utilisé pour éclairer et filmer un trou par lequel passent des câbles. Depuis plusieurs jours, nous cherchons en effet à identifier l’origine de problème d’infiltration qui font régulièrement sauter les plombs."

Bref, l’explication sera purement technique et selon ces explications, le téléphone n’aurait pas été utilisé dans l’objectif de filmer le personnel. "Nous ne disposons d’aucune preuve et nous ne disposons pas de la liberté de fouiller les téléphones portables de notre personnel. Nous en restons donc là, même si un rappel à l’ordre s’est avéré nécessaire pour les deux parties, qui se sont copieusement insultées au sein même du Logis."

Le dossier ne devrait malgré tout pas en rester là : le travailleur qui se dit victime des faits a en effet déposé plainte et souhaite visiblement aller au bout de ses démarches. La seconde personne, mise en cause, a elle aussi sollicité l’aide d’un avocat. Le dossier pourrait dès lors aller en justice.