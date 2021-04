Les membres de la majorité ont eu du mal à ranger la minorité de leur côté lors du dernier Conseil communal d’Honnelles qui s’est déroulé lundi passé. De nombreux projets lancés par les échevins de l’entité ont été mal accueillis par la liste du maïeur. L’idée du bourgmestre, Matthieu Lemiez, de mettre en place un budget participatif a tout de même mis les deux camps d'accord.

Ce projet de budget participatif permettra aux citoyens honnellois de proposer leurs idées d’aménagement du territoire. "10 000 euros du prochain budget communal seront consacrés à la réalisation d’un projet porté par un citoyen honnellois", explique Matthieu Lemiez, bourgmestre d’Honnelles. "Les citoyens auront jusqu’au 15 juillet pour envoyer leurs idées de projet via le site de la commune. Un dossier explicatif devra y être complété. Les idées seront une première fois analysées par les services communaux afin de s’assurer qu’elles correspondent aux critères de sélection. Les citoyens désigneront par la suite le projet gagnant."

Les citoyens pourront voter pour le projet de leur choix via le site de la commune d’Honnelles ou par bulletin communal. Certains critères sont tout de même à respecter pour avoir une chance de voir son idée se réaliser. "Pour avoir une chance d’être sélectionnée, l’idée devra être soumise par un citoyen honnellois de plus de 15 ans", affirme Matthieu Lemiez. "Le projet devra également être soumis avant le 15 juillet. Il devra surtout être d’intérêt général."

De nombreux autres projets étaient également sur la table dont celui d’une deuxième distribution de chèques à utiliser dans les commerces locaux de l’Horeca et des métiers de contact. Tous les Honnellois de plus de 18 ans en recevront ainsi deux d’un montant de 5 euros afin d’aider les secteurs en difficulté à se relancer. Les membres de la minorité ont tout de même voté l’abstention car ils estiment "que l’on pourrait en faire plus et mieux pour aider les secteurs en difficulté".