Tant que la consigne ne sera pas généralisée, pousser les citoyens à ramener leurs déchets ne sera pas simple.

Le débat n’est pas neuf mais il est une nouvelle fois relancé à la suite de la mort – ou plutôt de l’agonie – de deux vaches ayant ingéré des morceaux de métal en provenance de canettes abandonnées dans la nature. Le monde agricole et plusieurs ONG plaident pour qu’enfin, une consigne soit instaurée sur ces déchets polluants et potentiellement dangereux voire mortels.

À Dour et à Frameries, dans le cadre d’un projet pilote, le pas a déjà été sauté. Par intervalle de six mois, les deux communes proposent soit une reprise automatisée via une machine, soit une reprise manuelle via un préposé communal. Cependant, seules les canettes abandonnées et ramassées dans la nature peuvent être déposées en échange d’avantages, par exemple un bon d’achat de cinq euros dans les commerces Framerisois pour 100 canettes collectées.

"C’est la machine qui fonctionne le mieux car c’est plus facile, plus accessible", explique Patrick Pauli, échevin de l’environnement à Dour. " Nous sommes toujours dans une phase test, les conclusions ne sont donc pas définitives. Mais je ne vois pas pourquoi l’on refuserait d’investir pour garder ce genre de dispositif sur la commune. Il serait également positif qu’une fois l’expérience clôturée, les autres communes prennent exemple, que le projet soit généralisé."