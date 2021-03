Le projet de construction d’une nouvelle école, à la rue Clarisse à Hornu, est dans les cartons depuis plusieurs années déjà. Mais il y a quelques jours, ce dernier a pris un sérieux coup d’accélérateur. La commune de Boussu a en effet reçu l’accusé de réception du dossier pour le volet subsidiation de la fonctionnaire-déléguée de la Fédération Wallonie-Bruxelles fin février, tandis que ce 8 mars, c’est le fonctionnaire-délégué de la Région wallonne qui donnait son accord de principe sur le volet urbanistique.

Les feux sont donc désormais au vert. "Ces annonces vont faciliter le bouclage budgétaire d’un chantier qui impactera positivement et pour longtemps le cœur d’Hornu", souligne le bourgmestre, Jean-Claude Debiève. "Quelques interventions sont encore prévues ci et là, quelques autorisations doivent encore être accordées mais globalement, il s’agit d’excellentes nouvelles ! Nous y voyons plus clair, nous allons pouvoir avancer. C’est vraiment un très gros et très beau projet."

Le bourgmestre, ancien directeur d’école, n’a en effet jamais caché sa volonté de voir grand, en matière d’enseignement. "C’est presque un rêve qui est sur le point de devenir réalité. Dès mon arrivée en politique, j’ai pensé reconstruire, rénover des écoles beaucoup trop vétustes. On ne fait évidemment pas toujours ce que l’on veut ! Mais cette école se développera dans un lieu adapté, paisible qui offre des facilités d’accès. Pour l’enseignement fondamental, c’est un projet assez unique."

Une fois construite, cette dernière pourra accueillir près de 400 enfants. "C’est une école ultra-moderne, basse énergie bien sûr. Elle prévoit une salle de gymnastique neuve, des terrains de sport, des aménagements verts,… Tout est, je pense, pensé pour que cette école séduise parents, enfants et enseignants." l’école maternelle actuelle sera rénovée pour un budget de 823 000 euros tandis que la nouvelle construction coûtera quelque 4,5 millions d’euros, subsidié à hauteur de trois millions d’euros.

"J’espère que les travaux pourront être lancés dès le début de l’année prochaine. Nous avons suffisamment tergiversé et perdu de temps à cause de la crise sanitaire", poursuit le maïeur. Ce dernier espère pouvoir inaugurer la nouvelle infrastructure avant son départ politique, à la veille des prochaines élections au plus tard.