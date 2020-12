C’est une première victoire que les riverains savourent, en cette période de fin d’année. Le recours qu’ils avaient introduit auprès de la Région wallonne pour s’opposer à la construction d’une station d’épuration dans le zoning de Ghlin-Baudour, à quelques mètres seulement de leurs habitations, a été accepté.

Ce recours avait été déposé en septembre dernier et s’inscrit dans le cadre du développement des installations de la Laiterie des Ardennes, qui souhaite construire une usine de production de fromage à pizza en plus, donc, de cette station d’épuration. Les riverains ne s’opposent pas à la construction de l’usine dont question mais bien au deuxième volet. Ils craignent en effet des nuisances olfactives liées au nettoyage des cuves de lait et de fromage ou des camions.

"C’est une bonne nouvelle pour nous, la Solarec va devoir modifier certaines choses par rapport à cette station d’épuration", explique Gontran Piérart, riverain. "Mais nous savons aussi que ce n’est qu’une petite victoire et que le combat n’est pas terminé. Nous ne sommes pas sereins et nous irons jusqu’au bout de nos démarches face à un groupe qui se croit visiblement tout permis. Malgré l’acceptation du recours, les travaux se poursuivent sur le site. Ils sont même accélérés !"

Selon le citoyen, le travail continue même les samedis, toute la journée et jusqu’en début de nuit. "Nous avons dû faire appel à la police récemment car à plus de 22 heures, le bruit était incessant. Mes enfants ne parvenaient pas à dormir. Le spot de chantier, qui éclaire jusque dans ma maison, reste quant à lui allumé jour et nuit. Ils préfèrent visiblement payer les amendes que d’interrompre les travaux."

Bref, les tensions sont de plus en plus vives. "D’autres démarches vont être entreprises, nous avons d’ailleurs pris un avocat et sommes prêts à aller au tribunal. Nous sommes conscients d’habiter à deux pas d’un zoning. Jusqu’ici, cette proximité n’avait jamais été dérangeante. Mais aujourd’hui, c’est vraiment notre tranquillité et notre qualité de vie que nous défendons. Si cette station d’épuration est construite, notre maison ne vaudra plus rien ! Au-delà du fait que nous n'en avons aucune envie, nous ne pourrons donc même pas envisagé déménager"

Nous avons sollicité une réaction de la Solarec, filiale industrielle de la coopérative belge Laiterie des Ardennes, malheureusement sans succès.