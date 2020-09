C’est probablement l’un des chantiers les plus attendus de ces dernières années. D’ici quelques jours, les travaux nécessaires à la construction d’un giratoire à la sortie de l’autoroute de Saint-Ghislain débuteront. S’ils s’avèrent nécessaires pour sécuriser les lieux, particulièrement accidentogènes malgré un renforcement de la signalisation, ils entraineront inévitablement leur lot de désagréments pour tous les usagers.

Si tout se passe bien, le chantier devrait débuter le 21 septembre, mais cette date reste à confirmer officiellement par le SPW et la Sofico, à la manœuvre. Toujours est-il que le chantier devrait s’étaler sur une période de 100 jours ouvrables et être scindé en deux périodes. La première compte une phase un et une phase un bis, qui représentent à elles seules 80% du chantier. La seconde s’étalera sur les dix jours restants et sera plus contraignante au niveau de la circulation.

"Lors de la première période, la circulation venant de Tertre et se dirigeant vers Hornu pourra toujours s’effectuer mais sur une seule bande de circulation à hauteur des travaux", précise Luc Dumont (PS), échevin des travaux. "Il sera en revanche toujours possible de monter sur l’autoroute. Pour le flux venant d’Hornu, les chauffeurs poids lourds seront contraints de monter sur l’autoroute pour accéder à Tertre-Hautrage."