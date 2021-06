C’est un dossier qui est dans les cartons depuis déjà plusieurs années et dont on parle épisodiquement sans que jamais il ne se concrétise. Le contournement d’Hornu est pourtant perçu comme indispensable par les autorités locales, puisqu’il permettrait de désengorger les Quatre Pavés d’Hornu et le centre-ville. Interrogé à propos du tracé dudit contournement, le ministre de la mobilité, Philippe Henry (Ecolo), a précisé qu’à ce stade, rien n’était encore défini.

"Le dossier du contournement d'Hornu, qui a été inscrit dans le Plan infrastructures et mobilité pour tous (PIMPT), implique un contournement de la N547 afin de rejoindre la N51 pour la circulation se dirigeant vers Boussu, réduisant, ce faisant, significativement la congestion au niveau des Quatre Pavés d'Hornu et le centre-ville", a rappelé Jean-Pierre Lépine (PS), député et auteur de l’interpellation du ministre.