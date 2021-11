Depuis le 11 septembre, des contrôles routiers sont effectués à Vicq, dans le Nord de la France, sur l’autoroute A2/E19 provoquant d’importants embarras de circulation. Eric Thiébaut, bourgmestre de Hensies, avait d'ailleurs décidé de fermer le poste-frontière de Hensies en contestation au manque de concertation entre les autorités belges et françaises. Ce n’est pas le seul à pester contre ces contrôles inopinés puisque le maire de Quiévrechain avait lui aussi poussé un coup de gueule reprochant un trafic routier incessant au sein de sa commune où les routes n'y sont pas adaptées.

Le manque de communication et d’informations sur ces contrôles réalisés à la sortie d’autoroute de Vicq, dans le nord de la France, a de quoi interpeller. "Même le maire de Vicq n’a pas d’information sur les raisons exactes des contrôles qui ont lieu sur l’autoroute", indique Eric Thiébaut, bourgmestre de Hensies. "Le constat est le même à Quiévrechain, commune frontalière, où le maire déplore un trafic routier bien trop dense au sein de son entité où les routes ne sont évidemment pas adaptées."

Les conséquences de ces contrôles s’étaient même fait ressentir jusqu’à la commune belge de Hensies, où Eric Thiébaut avait décidé de fermer l’accès à sa commune en contestation à ces contrôles réalisés sans concertation avec les autorités belges et à l'insécurité qu'ils provoquent. "De nombreux automobilistes et poids lourds défilaient sur nos routes communales provoquant l’insécurité des riverains", confie Eric Thiébaut. "J’avais dès lors décidé de fermer l’accès à la commune afin de pouvoir garantir la sécurité de mes citoyens et protester contre ces contrôles. Depuis lors, j’ai réouvert l’accès au poste-frontière de Hensies lorsque les embouteillages étaient moins importants. Si la situation venait à se dégrader, je fermerais à nouveau la sortie du poste-frontière de Hensies."

Menés depuis deux mois, ces contrôles ont donc des impacts sur de nombreuses communes belges et françaises qui attendent tous qu’ils cessent. Des problèmes extra-routiers surviennent d’ailleurs suite à cela. "Le maire de Quiévrechain me confiait que neuf clandestins afghans avaient été contrôlés au sein de sa commune par la police municipale. Cette dernière avaient alors demandé ce qu’elle devait faire de ces personnes ce à quoi les autorités françaises avaient répondu qu’il fallait les relâcher. La cohérence de ces contrôles routiers se pose donc de plus en plus", conclut Eric Thiébaut.

Les communes concernées gardent donc un œil sur ces contrôles dont notamment Eric Thiébaut, bien décidé à agir si la situation se dégrade à nouveau.