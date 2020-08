Ce samedi 15 août, le service intervention de la zone de police boraine a organisé des contrôles routiers sur l’ensemble de son territoire, soit sur les communes de Boussu, Colfontaine, Frameries, Quaregnon et Saint-Ghislain. Assistés de leurs collègues des services de la circulation routière, de la brigade anti-criminalité et du bureau judiciaire centralisé, ce ne sont pas moins d’une quinzaine de policiers qui, accompagnés de contrôleurs des douanes et des taxes, ont opéré sur le terrain. Soit un dispositif composé d’une trentaine de personnes.

Ce sont finalement 45 véhicules qui ont été contrôlés. Six infractions de roulage ont été constatées. Deux personnes étaient sous influence de l’alcool et cinq conduites sous l’influence de produits stupéfiants ont été déplorées. 12 échantillons de diesel ont par ailleurs été prélevés par les douanes. Au total, une quarantaine de PV ont été rédigés par les services présents et 40 000 euros de taxes récupérés.

À l’initiative de l’AWSR, les conducteurs en ordre et ne conduisant pas sous influence ont reçu des fiches recettes de Mocktails, ces cocktails sans alcool qui permettent de faire la fête sans danger avant de reprendre le volant.