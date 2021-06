Ce samedi, entre 16h30 et 23 heures, les services de la zone de police boraine étaient mobilisés afin d’épauler l’ONSS dans le cadre d’une série de contrôles menés au sein de huit commerces et restaurants de la région.

In fine, cinq PV ont été dressés pour des déclarations de travail non conformes ou inexistantes. "Pour rappel, la déclaration immédiate de l'emploi (Dimona) permet à un employeur de déclarer électroniquement à l'Office national de sécurité sociale (ONSS) l'engagement et la sortie de service d'un travailleur. Elle est obligatoire", précise la zone de police boraine.

Par ailleurs, un restaurant a été placé sous scellés en raison du cumul de plusieurs infractions, à savoir la non-déclaration des travailleurs et la présence d’une personne en séjour illégal sur le territoire belge. D’autres contrôles seront prochainement menés par la zone de police boraine, l’ONSS et l’AFSCA.