Comme chaque week-end, de nombreux contrôles sont effectués par les forces de l’ordre dans les communes du Borinage. C’était une nouvelle fois le cas, ce samedi 15 mai. Huit policiers de la zone boraine, du service circulation routière, ont été impliqués dans une vaste opération.

Plus de 120 véhicules ont été contrôlés, dont douze ont mené à la fouille de l’habitacle. Au total, ce sont 135 personnes qui ont été stoppées par les policiers. Parmi elles, huit ont été verbalisées pour conduites sous influence de l’alcool, et neuf autres sous influence de stupéfiants. Quatre PV judiciaires ont finalement été dressés pour stupéfiants.

Les policiers ont également retenu pas mal de permis de conduire ce samedi. Treize automobilistes se sont vu retirer leur permis pour une durée de 15 jours, et cinq autres pour une durée de six heures. Un seul retrait est à noter pour incapacité de conduire suite à la prise de médicaments. Au total, ce sont 14 voitures qui ont été enlevées au conducteur pour défaut de permis, et dans trois cas, pour défaut d’assurance.

Divers faits ont également été punis ce samedi, deux PV pour usurpation d’identité et un pour arrimage non conforme sur un camion. Près de quarante contraventions ont finalement été dressées pour des faits plus ordinaires. Des missions fréquentes pour les équipes de la zone de police boraine, bien présentent pour faire respecter la loi dans le Borinage.