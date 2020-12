Une fois n’est pas coutume, la zone de police boraine était sur les routes, ce week-end. Il faut dire qu'entre la Sainte-Barbe et la Saint-Nicolas, les tentations de boire un verre de trop étaient nombreuses. Vendredi et samedi, entre 16 heures et minuit, quelque 209 véhicules et 217 personnes ont ainsi été contrôlés.

Preuve que ces contrôles restent nécessaires, pas moins de 23 conduites sont influence ont été constatées : 17 alcoolémies et six conduites sous influence de produits stupéfiants ayant notamment débouché sur 13 retraits du permis de conduire pour une durée de 15 jours. Deux défauts d’assurance ont également été constatés.

Trois véhicules ont été immobilisés et 61 PV de roulage ont été dressés pour diverses infractions. 12 PV judiciaires et 7 PV pour non-respect des mesures covid (refus de porter un masque dans un magasin, non-respect du couvre-feu) ont été rédigés. Enfin, une arrestation administrative pour trouble à l’ordre public s’est avérée nécessaire.

Les conducteurs prudents ont quant à eux été récompensés par du chocolat. Comme quoi, il n’y a pas que le Grand Saint qui était généreux, ce week-end.