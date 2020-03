Une décision prise par mesure de précaution.

Alors que les cas de coronavirus se multiplient en Belgique, la région de Mons-Borinage semble encore être épargnée. Du côté d’EpiCURA, ce sont 69 tests qui ont jusqu’ici été envoyés au laboratoire pour analyse, dont une trentaine de doublons refaits 48 heures après un premier tests. 19 résultats sont déjà revenus et tous sont négatifs. De quoi rassurer donc puisqu’à ce stade, aucun cas avéré n’a été officialisé sur le site de l’hôpital borain.

Par mesure de précaution cependant et "pour éviter au maximum le risque de contamination au coronavirus", la direction du groupe hospitalier a pris la décision d’annuler tous les dépistages des maladies rénales qui étaient organisées dans le courant de ce mois de mars sur les sites de Baudour et de Ath. En région montoise, ce dépistage gratuit était planifié ce jeudi 12 mars au sein de la salle polyvalente du parc communal de Baudour. Il est également demandé aux citoyens de ne pas rendre visite aux proches hospitalisés, par définition plus fragiles, mais de privilégier d'autres moyens de communication, par exemple le téléphone, les SMS ou encore les conversations Messenger.

Les mesures prises pour limiter autant que possible la propagation du virus se multiplient donc. Rappelons que la Belgique reste actuellement en phase deux du plan de gestion de risque du SPF Santé publique. Les mesures en vigueur restent donc d’application mais des mesures additionnelles sont en cours de discussion. Ce mardi, ce sont 28 nouveaux cas qui ont été détectés, portant ainsi à un total de 267 Belges contaminés.