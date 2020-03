Les résultats de 14 des 31 tests réalisés depuis lundi sont négatifs.

Ouf de soulagement, au moins temporaire, du côté d’EpiCURA. Sur les 31 tests réalisés et envoyés pour analyse depuis lundi dans le cadre de la recherche de cas de coronavirus, 14 résultats sont désormais connus. Jusqu’ici, tous les échantillons se sont avérés négatifs. Y compris ceux des deux patients dont l’état laissait craindre le pire.

D’autres résultats devraient encore tomber dans le courant de la journée. Mais les premières nouvelles sont rassurantes alors que ce lundi, deux cas « suspects » étaient confirmés. Deux personnes originaires du Borinage s’étaient présentées aux urgences avec les symptômes du Covid 19. Celles-ci étaient de retour sur le territoire belge après un séjour en Italie, dans la région de la Lombardie.

Afin de ne prendre aucun risque, les deux patients potentiels avaient été confinés dans deux chambres du service des urgences. Ils ont, depuis, pu quitter les lieux. Sans surprise, depuis ce lundi, jour de reprise pour beaucoup après une période de congés et de possible séjour à l’étranger, les tests se sont multipliés. Jusqu’ici épargnée, la Belgique est aujourd’hui en alerte et confrontée au virus.