Une triste nouvelle est survenue ce matin aux alentours de 5h30 lorsque l’on apprenait qu’un corps avait été retrouvé sur les rails en gare de Saint-Ghislain. L’enquête suit désormais son cours pour déterminer les circonstances exactes de l’accident. La thèse du suicide a été évoquée mais il n’est pas encore possible à l’heure d’écrire ces lignes de la confirmer avec les premiers éléments de l’enquête. On en sait cependant plus sur l’identité de la victime. Il s’agirait d’une jeune femme marginale âgée d’environ 19 ans.

"L’enquête suit son cours. Il n’est pas possible de définir les circonstances exactes de l’accident à l’heure actuelle", confie la police des chemins de fer de Mons. "Nous pouvons cependant confirmer que la victime est une jeune femme marginale."

En ce qui concerne le trafic ferroviaire, il avait été mis à l'arrêt ce matin vers 5h30 entre Mons et Saint-Ghislain. Infrabel a ensuite indiqué "qu’il a été rétabli au ralenti sur une voie dans les deux sens en début de matinée". Un service de navettes de bus a également été mis en place entre Saint-Ghislain et Mons.