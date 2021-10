Bien mauvaise surprise pour les usagers qui ont circulé à hauteur de la route de Bavay, à Genly, ces derniers jours. Un chantier mené par Infrabel génère en effet quelques perturbations en matière de circulation et plusieurs dizaines d’automobilistes auraient été verbalisés pour non-respect des signalisations installées. Seulement voilà, ceux-ci ne pensaient pas être dans leur tort, au regard des indications qui avaient été communiquées par les autorités politiques locales.

"C'est à n'y rien comprendre... La commune met la rue Grande dans les 2 sens pour qu'on puisse passer et quand on passe par-là, la police verbalise. Il y a un problème non?" s'interroge une automobiliste. " Quand on passe, on se fait arrêter par la police... Je pense qu'il y a là un manque de synchronisation entre les intervenants (Police, signaleur, Sncb, ...)", réagit un usager. Venant de Blaregnies, la rue Grande est temporairement mise à double sens, ce qui suscite l'incompréhension des conducteurs.

En réalité, un couac de communication – et de compréhension – justifie cette pluie d’amendes.