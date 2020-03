L'homme a finalement été interpellé à Hautrage.

Ce jeudi après-midi, la police des Hauts-Pays a été mise à contribution avec une course-poursuite qui a débuté du côté de Dour. Les policiers ont pris en chasse un automobiliste qui roulait avec des plaques volées qui ont été repérées grâce aux caméras ANPR (reconnaissance automatique des plaques) embarquées dans un véhicule de patrouille.

Le chauffard a pris la direction de la N552 en direction d’Hautrage. C'est d'ailleurs là-bas que la course poursuite s’est terminée après que le conducteur suspect ait tenté à plusieurs reprises d’entrer en collision avec les véhicules de police.

"La poursuite s’est terminée à pied et le suspect a été interpellé par la police de la zone avec l’aide de la police Boraine et de la police de Bernissart-Peruwelz", précise la police des Hauts-Pays. "Une perquisition a également eu lieu à son domicile. Pour rappel, le système ANPR mobile permet de contrôler en continu tous les véhicules croisés sur la route, à l’arrêt ou en mouvement. Ainsi nous avons pu contrôler plus de 30 000 véhicules sur une période d’un mois avec seulement un dispositif de deux hommes."