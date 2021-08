Pour veiller à la sécurité sur nos routes, la police boraine effectue régulièrement des contrôles. Mais tous les conducteurs ne sont manifestement pas disposés à se soumettre aux injonctions des forces de l'ordre.

Ainsi, dans la nuit de vendredi à samedi, la BAC de la police boraine a eu son attention attirée par deux véhicules qui roulaient à tombeau ouvert. Alors que les policiers faisaient demi-tour pour procéder à un contrôle des chauffards, les deux véhicules ont pris la fuite. Une longue course-poursuite a alors démarré avec l'un des deux automobilistes à travers des communes de la zone boraine, mais aussi de Mons. Un renfort des collègues montois a d'ailleurs été demandé pour intercepter le chauffard. Mission accomplie un peu plus tard sur le territoire de Genly!

Interpellé, le conducteur inconscient écope d'un retrait de permis immédiat de 15 jours et devra également répondre d'alcool au volant et de conduite dangereuse. L'autre chauffard ne s'en tirera pas à meilleur compte. Sa plaque d'immatriculation ayant pu être relevée, il sera invité sous peu à justifier sa conduite dangereuse.

Rebelote le lendemain

Même chanson pour cet autre fou du volant interpellé samedi soir. Il était peu avant 18h lorsque la BAC a voulu contrôler un véhicule qui roulait à vive allure du côté de la rue Ovide Dieu. Pas disposé à montrer patte blanche, le chauffard s'est lancé dans une course folle pour tenter d'échapper aux policiers, n'hésitant pas à commettre de nombreuses infractions particulièrement dangereuses: lignes blanches coupées, vitesse excessive… Le chauffard a même emprunté une bande en sens inverse, obligeant les automobilistes qui venaient d'en face à s'écarter pour éviter le frontal. Faut-il préciser qu'il n'a jamais utilisé son clignotant?

Trois équipes d'intervention seront appelées en renfort de la BAC. Elles permettront de bloquer la route du conducteur qui finira par immobiliser sa voiture non loin… de l'hôtel de police! En bout de course: défaut de contrôle technique, arrestation et saisie du véhicule.