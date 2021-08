Les derniers mois ont été particuliers à plus d’un titre et ont éprouvé plus d’un Belge. La solidarité et la sollicitude n’ont, elles, heureusement pas été ébranlées, que du contraire. Cette fois encore, bon nombre de citoyens se sont montrés soudés, tant dans le cadre de la crise sanitaire que des inondations qui ont durement touché certaines communes, plus particulièrement en région liégeoise.

C’est pour mettre en lumière ces initiatives solidaires que la commune de Dour a convié ses habitants à une soirée aussi conviviale que festive. Le mercredi 25 août prochain, ils seront invités dans le cadre d’une soirée et de concerts. Mister Cover et Jérémy Delaunois, un jeune Dourois qui s’est récemment illustré dans le télécrochet The Voice, seront notamment de la partie afin de faire danser et chanter le public.

"Les Dourois sont solidaires ! Les Dourois ont du cœur ! Ces derniers mois, vous êtes l'un des Dourois à avoir fait preuve de solidarité. Vous vous êtes dévoué et avez répondu avec engagement à nos appels lorsque l'entraide était nécessaire", peut-on lire dans le courrier adressé aux personnes concernées par cette soirée de remerciement.

"Que ce soit lors des moments les plus difficiles de la crise « Covid » (le travail en première ligne dans le domaine des soins ou des services aux personnes, le maintien des services essentiels à la population, la fabrication de milliers de masques et leur distribution, l'aide aux personnes ne pouvant se déplacer pour leurs courses, le transport des personnes les plus vulnérables vers un centre de vaccination...), ou encore très récemment, en région liégeoise, pour l'aide aux personnes sinistrées lors des inondations, votre participation a été largement appréciée. Au total, lors des épisodes de pics de contamination et lors des inondations, vous avez été plusieurs centaines à avoir répondu présents afin d'aider et œuvrer auprès des personnes les plus vulnérables."

Des implications qu’aujourd’hui, la commune souhaite souligner. "La commune de Dour a été très touchée par toutes ces marques de solidarité, primordiales face à la crise sans précédent que nous traversons et également à l'égard de la détresse des victimes liées aux tragiques inondations récentes. Vous n'avez pas hésité à donner de votre temps, de votre énergie et à transmettre votre positivité dans ces situations très difficiles. Plus que jamais, pour cette entraide, cette générosité et votre mobilisation, nous vous disons merci !"

Concrètement, les citoyens conviés profiteront dès 18 heures d’une terrasse où prendre un verre avant le début des prestations musicales. Ils pourront être accompagnés de deux personnes et recevront un ticket de boisson par personne, à utiliser dans l’espace VIP. Pour tout accompagnement supplémentaire, il sera possible d'acheter un ou plusieurs tickets au prix de 10 euros la place, à la billetterie présente à l'entrée du site du Kaki Club.