L’inquiétude est vive du côté des proches de Dimitri. Le jeune homme de 28 ans a en effet quitté le domicile de ses parents, situé à Dour, ce jeudi 17 septembre aux alentours de 6 heures du matin. Depuis, il n’a plus donné signe de vie. Sa sœur, Cindy, a décidé de lancer un avis de recherche sur les réseaux sociaux afin de retrouver la trace de son petit frère.

"Il a été localisé par la police à cette heure-là du côté de Cuesmes. Depuis plus aucuns signes de vie, la police ne trouve plus sa trace et juge elle-même la disparition très inquiétante", explique-t-elle. L’avis de disparition a déjà été partagé de très nombreuses fois, sans pour autant que Dimitri ne soit retrouvé.

Ce samedi matin, la jeune femme donnait des nouvelles. "51h se sont écoulée, mais où tu te caches et surtout, pourquoi ? Est-ce que tu imagines seulement l'inquiétude qui nous ronge ? Nous avons atteint les 5000 partages, votre soutient nous donne énormément d'espoir et nous a déjà permis de tracer à demi-mots un parcours qu'il aurait pu suivre. Le témoignage le plus récent nous indique qu'il aurait pu prendre un train à Quiévrain vers 16h. Maintenant, il peut être n'importe où."

Et d’ajouter : "Nous savons qu'il n'a nul part où aller et aucun moyen de communiquer étant donné qu'il a coupé son portable. Ouvrez l'œil, surtout le soir, dans les endroits couverts comme les gares."