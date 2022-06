Le paysage dourois ne cesse de changer depuis quelques années. Ce gros travail de rénovation et de réhabilitation des voiries et des bâtiments de l’entité devrait se poursuivre. Si quelques chantiers importants se terminent d’autres vont voir le jour. Les impacts sur la circulation devraient être moindres que lors des gros chantiers précédents.

"Dans les semaines à venir se termineront les travaux du Parc communal, de la Grand rue et de ses parkings périphériques, du chemin des Croix, du chemin de Thulin, de la rue Benoît , du chemin des 34 à Elouges et de sa nouvelle piste cyclable menant à l’ancienne gare de Wihéries", indique Carlo Di Antonio. "Des travaux se poursuivront également cet été. Près de la Grand Place, la construction d’une nouvelle bibliothèque et d’un « Centre de Savoirs » aura lieu, l’aménagement d’un vaste bassin d’orage pour éviter les inondations à Plantis mais aussi à Elouges par la création d’un espace de mémoire autour de la Tour et des jardins de Monceau."

Certains projets n’auront pas besoin d’attendre les vacances pour débuter. C’est le cas des travaux à la rue Victor Delporte où la rénovation des égouts, de la voirie et des trottoirs est prévue. L’aménagement du parking situé à la rue Général Leman, la réfection des trottoirs à la Drève Jouveneau, la nouvelle liaison cyclo-piétonne le long de la rue des Chênes ou encore des rénovations légères des rues Decrucq, Rossignol, de la Tannerie et de la Frontière sont également au programme.

D’ici quelques mois, les premières pierres de plusieurs chantiers devraient être posées. L’extension du site du Belvédère, la création d’un lien entre le chemin des Croix et le « grand parking », la création d’un vaste parc et d’un verger conservatoire à Plantis Jacquette, la rénovation totale de la rue de Là-Haut (assainissement des friches, voirie et trottoirs), la cour de l’école de la Gare. Les travaux de construction de nouveaux logements au cœur de l’Espace Câbleries et à la « Gayole » près de la rue de Moranfayt sont en effet aussi des éléments qui vont marquer le développement de la commune.

"Au total, près de 200 nouveaux logements seront bientôt disponibles sur ces deux sites. Nous continuons également à rester attentifs à l’entretien de nos bâtiments existants, notamment dans nos écoles. Ainsi, d’ici peu, la toiture du bureau de la direction de l’école de l’Athénée sera remise à neuf ; les toitures plates de l’école communale de Wihéries seront refaites, les menuiseries des écoles d’Elouges et de Plantis seront remplacées", conclut Carlo Di Antonio.