Ce mardi matin, le comité de direction de l’hôpital EpiCURA décidait de convoquer la presse pour évoquer une situation de crise, à savoir une épidémie causée par l’acinetobacter Baumanii multi-R, une bactérie environnementale et opportuniste extrêmement résistante aux médicaments. Deux personnes sont déjà décédées, quatre autres sont en traitement. Des mesures d’isolement et de soins ont été prises afin de limiter au maximum les risques de propagation.

À la lecture de ces informations, Vanessa Lhoir et sa maman ont été prises d’un sérieux doute. Fabian Lhoir, 53 ans, est en effet récemment décédé au sein du service pneumologie du site d’Hornu, l’un des services concernés par l’épidémie (au même titre que le service soins intensifs) et désormais fermé à toute nouvelle admission. "Mon papa a été hospitalisé pour une pneumonie le 17 décembre dernier", explique la jeune femme.

"On lui a en plus diagnostiqué une aspergillose (une infection fongique causée par des champignons, NdlR). Il a été traité et pour ce dernier problème, il était en voie de guérison. Il n’était pas pour autant à l’abri d’une nouvelle infection car il était immunodéprimé. On nous l’a clairement signalé. Il était très faible, susceptible de contracter n’importe quelle maladie et pourtant, aucune mesure de précaution n’a été prise. Il n’a pas été placée en isolement et les visites étaient toujours autorisées dans sa chambre."

Rapidement, l’état de santé du quinquagénaire s’est dégradé. "Il avait le regard hagard, il n’était plus que l’ombre de lui-même. Nous savions qu’il n’était pas en bonne santé, nous n’avons jamais nié son état et avons d’abord mis cela sur le compte des antibiotiques. Mais le dimanche avant son décès, lui-même disait ne pas comprendre ce qui lui arrivait. Il répétait la même chose une demi-heure avant son décès, le lundi matin."

Vanessa Lhoir et ses proches apprennent des médecins qu’une violente grippe aurait joué un dramatique rôle dans ce décès. "Nous n’y avons pas cru et nous n’y croyons toujours pas. Nous ne sommes pas médecin et nous étions vraiment alertés par la dégradation de son état. Nous ne comprenons toujours pas pourquoi davantage de mesures n’ont pas été prises à son égard. Nous ne savons pas si cette bactérie est en cause mais nous restons convaincus qu’il y a eu des manquements dans la prise en charge."

Pour rappel, l’acinetobacter Baumanii multi-R s’attaque aux personnes déjà malades et affaiblies. La première personne, porteuse du germe, avait été transférée sur le site d’Hornu depuis un autre hôpital à la mi-janvier, soit quelques jours avant le décès de Fabian Lhoir. Elle est décédée. Une deuxième personne, également infectée, est elle aussi décédée.

Une réaction du groupe EpiCURA par rapport aux doutes exprimés par la famille du défunt pourrait intervenir cette fin d’après-midi ou dans le courant de la soirée.