Le comité de direction du groupe hospitalier a décidé de privilégier la transparence.

C’était annoncé ce mardi matin : une bactérie extrêmement résistante aux traitements a été découverte au sein des services pneumologies et soins intensifs d’EpiCURA, à Hornu. Deux morts sont déjà à déplorer, quatre autres cas sont en traitement. De nombreuses mesures ont été prises au sein de l’hôpital afin de limiter la propagation de l’épidémie et l’endiguer au plus vite mais à ce stade, on ignore combien de temps il faudra pour y parvenir.

Pour autant et alors que le coronavirus fait la une des médias, le centre hospitalier a souhaité jouer la carte de la transparence. "Nous souhaitons communiquer pour expliquer ce que nous étions en train de traverser et surtout, rassurer", insiste Alain Juvenois, directeur médical. En effet, la bactérie n’est dangereuse que pour les personnes immunodéprimées, dont l’état de santé est donc déjà particulièrement fragile et préoccupant.

"Nous sommes confrontés pour la première fois à l’acinetobacter Baumanii multi-R mais dans un hôpital, les épidémies ne sont pas rares", ajoute Sammy Place, infectiologue. "Nous savons que ce genre de bactérie multirésistante est une réelle menace. Une large partie des éditoriaux et des revues médicales est d’ailleurs consacrée à leur traitement, ce qui implique inévitablement la prise de mesures de sécurité."

Rappelons que l’unité de pneumologie et les soins intensifs ont été fermés aux nouveaux patients, que les patients porteurs sains sont isolés, tout comme les patients ayant été en contact avec les patients infectés, que des dépistages sont effectués auprès des patients à risque, que les procédures d’hygiène ont été renforcées et que des traitements sont administrés. "Les équipes d’hygiène hospitalière sont par ailleurs en contact avec Sciensano et la cellule de surveillance des maladies infectieuses de l’AVIQ."

En réalité, tous les hôpitaux sont confrontés un jour ou l’autre à ce genre d’épidémie. Seulement, tous ne communiquent pas sur le sujet. "De notre côté, nous avons décidé d’en parler afin d’informer tant le personnel que les patients et leurs proches. Nous ne voulions pas laisser la porte ouverte aux rumeurs alors que cette bactérie n’est pas dangereuse pour tout le monde." Les symptômes peuvent être multiples. Dans le cas présent, ils se sont traduits par des infections de type respiratoire.