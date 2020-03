Le magasin leur ouvrira les portes entre 7h45 et 8h30.

Si les magasins alimentaires restent ouverts chaque jour de la semaine, les personnes âgées qui souhaitent s’y rendre sont invitées à redoubler de prudence afin de s’exposer le moins possible aux risques de propagation du Covid-19. Consciente que la population âgée est la plus vulnérable, les directions de l’AD Delhaize de Frameries et de l’AD Delhaize de Dour ont décidé de prendre leurs dispositions.

Dès ce mardi 17 mars, l’enseigne ouvrira exceptionnellement ses portes entre 7h45 et 8h30 uniquement pour les personnes de plus de 65 ans. La mesure restera d’application jusqu’à nouvel ordre. Une belle façon d’aider les ainés les plus isolés à traverser cette difficile période, même si la solidarité s’organise et que de nombreux citoyens se mobilisent afin de proposer une aide, notamment pour faire les courses.

A Dour toujours, un service accessible via le 065/76 18 53 a été mis en place à destination de personnes âgées/vulnérables en difficulté et n’ayant personne pour prendre le relais des emplettes ou d’une visite en pharmacie.