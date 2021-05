Les automobilistes se sont désormais habitués à sa présence sur le territoire de la zone de police des Hauts-Pays (Dour, Hensies, Honnelles, Quiévrain). Pour autant, le placement du lidar ce mardi matin, le long de la nationale 51 à Quiévrain, en a surpris plus d’un. Et pour cause : la voirie est déjà équipée d’un radar fixe.

Il n’en fallait pas plus pour que les usagers partagent leur étonnement sur la page Facebook de la zone de police. "Avec le radar fixe juste derrière, je ne vois pas l’utilité", écrit une internaute. "Et sinon, le radar derrière, c’est une garniture ?", complète un autre. "Le radar fixe ne suffit pas, il faut un lidar en plus ? C’est une blague ?"

Autant de commentaires qui font état d’une surprise plutôt justifiée. "Le lidar a été placé en cet endroit parce que c’est un axe particulièrement dangereux, où il y a de trop fréquents accidents", nous rappelle-t-on du côté de la zone de police des Hauts-Pays. "Il n’y a pas d’effet doublon : le radar fixe n’est tout simplement plus opérationnel, pour des raisons techniques."

Le lidar devrait dès lors jouer pleinement son rôle au long de ses 10 jours d’installation, à savoir inciter les automobilistes à ralentir sur cette voirie dont la vitesse maximale est limitée à 50 kilomètres/heure. Rappelons que l’appareil est capable de flasher les véhicules dans les deux sens, et qu’il est inutile d’espérer passer entre les mailles du filet en freinant au dernier moment : le lidar fonctionne à une distance de 20 mètres.

Dans la région du Hauts-Pays, la première utilisation du lidar remonte à novembre 2018. Il complète les dispositifs déjà utilisés par la police et notamment les neuf nouveaux radars-tronçons prévus dans la zone.