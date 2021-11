Le 7 novembre 2001, la Sabena faisait aveu de faillite devant le tribunal du commerce de Bruxelles, laissant sur le tarmac plus de 8000 travailleurs, dont Patrice Becker. 20 ans plus tard, cet ancien responsable d’une équipe de chargement garde un goût amer de ces événements, considérés comme la faillite la plus importante du Royaume. Sa reconversion au sein de la zone de police boraine s’est pourtant faite très naturellement.

"J’ai commencé à la Sabena comme bagagiste et puis comme chauffeur d’engin sur piste avant de devenir le chef d’une équipe de quatre personnes", se souvient Patrice Becker. "J’y suis resté 14 ans. Au début, c’était vraiment très bien, l’ambiance était excellente. Et puis on a senti que ça tournait au vinaigre. Les cadences étaient de plus en plus intenses : au lieu de travailler sur un vol à la fois, on était sur deux vols en parallèle."

Alors délégué syndical, l’ex-chef d’équipe n’a pas été dupe très longtemps. "C’est Swissair qui gérait les vols : ses vols étaient pleins tandis que ceux de la Sabena étaient vidés. On n’avait pas la main sur le catering mais les repas à bord étaient facturés rubis sur l’ongle à la Sabena alors que les avions volaient presque à vide ! Nous sommes allés manifester en Suisse… ou plutôt, nous avons essayé : nous nous sommes retrouvés sur un parking, en extérieur de ville, parce qu’ils n’étaient pas question de nous laisser manifester devant les bureaux de Swissair."

La faillite, qui ne faisait plus aucun doute pour beaucoup, a finalement été prononcée. "Je me voyais faire ma carrière là-bas car j’adorais vraiment mon travail. Ça a été la fin du monde pour moi. Heureusement, grâce à une cellule de reconversion, je suis retombé sur mes pattes. J’y suis resté deux ans et j’ai rencontré de très nombreuses personnes. Mais cela m’a rendu plus aigri encore quant à la situation car je proposais à des pilotes, à des hôtesses de l’air des emplois à des kilomètres de ce qu’ils faisaient et de leurs compétences."

Hôtesse au salon de l’automobile, représentation de saumon fumé, épandeur sur des champs texans,… Autant de propositions qui ont été formulées à l’égard de ces travailleurs laissés sur le carreau. "J’estime avoir eu de la chance. J’avais senti la faillite arriver et j’avais de ce fait anticipé un peu les choses en allant passer un examen au sein de la police. Je travaille désormais avec Bertrand Caroy, mon ami d’enfance, et j’ai pu associer ma passion pour la moto à mon travail."

C’est donc une nouvelle carrière qui s’est ouverte, il y a plusieurs années, à Patrice Becker. "Je ne cherche pas à gravir les échelons mais à continuer à aller travailler chaque matin avec plaisir, dans un service que j’apprécie. En parallèle, avec Bertrand, je propose des cours de conduite et de perfectionnement à la moto. Je pense que j’ai choisi le bon filon. Certains de mes anciens collègues se sont retrouvés chez VW ou chez Caterpillar… Et ont vécu une deuxième faillite."

La page est désormais tournée. Mais le policier croise encore de temps à autre ses anciens collègues. "Je pense avoir été un bon chef d’équipe… Ils m’appellent d’ailleurs encore chef. J’en ai perdu certains de vue mais je ne désespère pas d’un jour les revoir, non pas pour évoquer le passé mais par plaisir de se retrouver."