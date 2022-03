Les terribles événements qui se déroulent actuellement en Ukraine ne laissent personne indifférent. Alors que de multiples actions sont mises en place à Dour, Virginie Garinelli, originaire de Colfontaine, a également décidé de se mobiliser. Accompagnée de plusieurs amies, elle collecte des dons un peu partout dans la région en vue de se rendre en Pologne à la fin mars.

"Je suis sensible à ce qu’il se passe actuellement en Ukraine, j’ai donc décidé de venir en soutien à la Pologne où se réfugient de nombreux Ukrainiens", confie Virginie Garinelli. L’idée de se rendre à la frontière ukrainienne a germé dans l’esprit de Virginie qui compte bien acheminer toute une série de dons jusque-là. Chaussettes, sous-vêtements ou encore médicaments, couvertures et écharpes font partie des fournitures les plus nécessaires à l’heure actuelle. "Beaucoup de personnes nous apportent des vêtements mais les familles ne sont pas demandeuses. Il faut essentiellement récolter médicaments, sous-vêtements, couvertures et nourritures pour animaux dans un premier temps."

Pour l’aider à mener à bien son projet, Virginie peut compter sur l’aide de plusieurs amies qui se chargent de récolter les dons avec elle. L’une les récupère à la boutique Relook de Dour, une autre les réceptionne chez elle à Quiévrain et une dernière s’occupe de la Wallonie Picarde en collectant les dons à Mouscron. Virginie s’occupe quant à elle des régions de Mons, Colfontaine et des alentours.

Deux camionnettes sont déjà prêtes pour acheminer tous les dons vers la frontière ukrainienne. Virginie Garinelli espère tout de même pouvoir voir encore plus grand en obtenant un bus pour s’y rendre. "J’irai personnellement sur place avec une amie. Nous n’avons pas encore eu d’information concernant notre voyage. Nous espérons pouvoir nous y rendre sans problème et acheter de l’eau et d’autres nourritures sur place afin d'aider les familles d’accueil. Pour les dons, deux chauffeurs de camionnette ont déjà répondu présent mais j’aimerais également trouver un bus qui pourrait, je pense, transporter davantage de fournitures", explique-t-elle.

L’entraide va donc continuer de se mettre en place autour de Virginie. Les personnes souhaitant également apporter des dons peuvent prendre contact avec elle via son compte Facebook. Un compte sera prochainement ouvert pour récolter de l’argent afin de se rendre sur place et acheter des vivres aux réfugiés et à leur famille d’accueil.

A noter que Virginie n’en est pas à son coup d’essai puisqu’elle avait déjà activement aidé les sinistrés des inondations de Liège. Elle avait également organisé la venue du Père Noël pour des enfants de Chimay. Cette dame au grand cœur a donc décidé de remettre le couvert pour cette nouvelle situation plus que dramatique.