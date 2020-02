L'opération est organisée dans le cadre du Belfius Mons Hainaut City Tour.

Il y avait de l’ambiance, ce mercredi à Frameries. Les joueurs de Belfius Mons-Hainaut étaient en effet présents pour échanger quelques ballons avec les jeunes, offrir une démonstration de haut niveau et participer à une séance de dédicaces. D’ici quelques jours, c’est du côté de Boussu qu’ils réitéreront l’expérience.

Dans le cadre du Belfius Mons Hainaut City Tour, les joueurs pros iront à la rencontre de leur fan. Le 4 mars entre 14 heures et 16 heures au sein du hall omnisports de Boussu (rue du Centenaire), ils mettront à l’honneur le « basket de rue » pour tous. Une centaine de jeunes de la commune, âgés entre quatre et 16 ans, pourront se frotter aux joueurs dans de mini matches de cinq minutes, en trois contre trois… Avec comme partenaires et guides les joueurs du club numéro un de la région.

Inutile d’être un pro du basket pour y participer. Une simple inscription suffit via sports@boussu.be. Les participants devront alors se présenter au hall omnisport de Boussu le 4 mars, 15 minutes avant le début de l’activité, soit à 13h45 sur. Les joueurs du BHM et le speaker de service composeront les mini-équipes pour deux heures de pur plaisir. Tout le monde jouera le même temps de jeu, sous le regard et les encouragements de Foxy, la mascotte.

Une fois le tournoi terminé, les joueurs resteront à la disposition des spectateurs et amateurs pour une séance d’autographes. Notons également que toujours dans le cadre du BMH City Tour, 1000 Boussutois auront l’opportunité d’assister au match opposant notre équipe phare à Alost, à la Diamonte Mons.Arena. La réservation des places (deux par ménage) doit se faire via sports@boussu.be en précisant nom, prénom et adresse.

Les places pour le match du 3 avril, réservées par e-mail, seront à la disposition des bénéficiaires, sur présentation de la carte d’identité, au sas d’accueil de la commune d’Hornu, selon les modalités qui seront précisées par e-mail.