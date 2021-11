Les Dourois ne risquent pas de s’ennuyer pendant les fêtes de fin d’année. La commune va en effet mettre en place de nombreuses activités dès ce vendredi 10 décembre. Parmi celles-ci, marché de Noël et patinoire seront notamment au rendez-vous. Une parade lumineuse prendra également place lors de l’inauguration des festivités. Ces dernières devraient prendre fin le 10 janvier, après un mois de fête.

Les fêtes de fin d’année ne seront donc pas vécues à moitié à Dour. De nombreuses associations, la commune et mêmes les écoles ont décidé de mettre les petits plats dans les grands pour faire vivre des fêtes magiques aux citoyens. Deux activités majeures prendront place dès le 10 décembre. "Nous allons installé une patinoire synthétique au pied de l’hôtel de ville", indique la commune de Dour. "Les citoyens pourront y passer un moment convivial du 10 décembre au 10 janvier. Le marché de Noël, organisé dans la tour du Belvédère, constituera la deuxième activité majeure de ces fêtes de fin d’année. Il se tiendra tous les jeudis, vendredis, samedis et dimanches dès 10 h. De nombreux artisans y seront présents."

Le site du Belvédère de Dour accueillera de nombreuses autres activités. "Un goûter solidaire et durable se tiendra le 19 décembre sur le site", poursuit la commune de Dour. "De nombreuses autres activités s’y tiendront également. On retrouvera ainsi un spectacle de magie et un blind test spécial années 80 le 18 décembre. Le 17 décembre, le traditionnel marché des saveurs et du terroir sera organisé et mettra en place une édition Noël qui permettra de découvrir une vingtaine d’artisans et exposants dans la tour et le chapiteau chauffé du Belvédère."

Ce programme des fêtes sera étoffé par de nombreuses initiatives. Le centre culturel proposera ainsi sa nuit des bibliothèque le 17 décembre et son marché de Noël des artisans et associations les 11 et 12 décembre. L’école de Moranfayt organisera, quant à elle, un stage sur le thème des explorations artistiques du 27 au 31 décembre. Un bar éphémère, "la grotte", se tiendra tout au long de cette période de fêtes en face de l’Hôtel de ville. Des goûters solidaires seront organisés dans différentes maisons de quartier du 14 au 22 décembre. Enfin, un jeu de piste se tiendra du 27 décembre au 7 janvier.

A l’occasion de l’inauguration de ce programme de fête, une grande parade lumineuse partira, le 10 décembre à 19 h, de la place Verte. Le parcours reliera cette dernière à la Grand Place de Dour. Des bars éphémères se tiendront tout au long de la parade. L’ensemble des informations sont disponibles sur le site internet de la commune de Dour.