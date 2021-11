La commune de Dour avait à cœur de perpétuer la tradition du souvenir et va, pour ce faire, organisé de nombreux hommages et cérémonies commémoratives en l’honneur de l’Armistice de 1918. Elles se tiendront le jeudi 11 novembre et vendredi 12. Les écoles communales ainsi que les étudiants de l’Athénée, de la Sainte-Union, de Saint-Victor et de Saint-Joseph participeront également à ces mises à l’honneur.

Les commémorations débuteront des 8h45 au monument aux morts de Petit-Dour. Une cérémonie se tiendra ensuite au cimetière de Dour à 9 h 30. Un cortège en partance de l’église de Wihéries se rendra dès 10 h vers le monument aux morts. Elouges aura également droit à son cortège. Il partira à 11h de l’église de Monceau pour arriver au monument aux morts un quart d’heure plus tard. Une cérémonie aura ensuite lieu à 11 h 45 au cimetière. Les commémorations du jour se termineront à Blaugies dès 11 h. Un appel aux morts et un office œcuménique aura lieu à l’église Saint-Aubin. Un hommage au monument aux morts aura lieu une heure plus tard avant de terminer par le verre de l’amitié à la salle "chez nous" à 12 h 30.

Le lendemain, Une pelouse d’honneur sera mise en place au cimetière de Dour à 14 h. Les étudiants de l’Athénée, de la Sainte-Union, de Saint-Victor et de Saint-Joseph et des écoles communales rendront également hommage aux morts.

L’ensemble de citoyens peuvent se joindre aux autorités communales pour perpétuer la tradition du souvenir avec eux. "La présence des citoyens est bien entendu possible lors de l’hommage rendu dans chaque ancienne commune de l’entité. Il est de notre devoir de perpétuer la tradition du souvenir", conclut Carlo Di Antonio, bourgmestre de Dour.