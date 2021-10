Florine Déside a décidé de dire stop aux emballages et sacs plastiques inutiles en ouvrant son commerce zéro déchet à Erquennes. Sa boutique, "Des idées en vrac", a ouvert récemment et propose toute une série d’aliments locaux et régionaux. Les clients sont invités à venir munis de leurs contenants afin de pouvoir faire leurs emplettes. De nombreux produits de producteurs locaux sont rassemblés en un seul lieu, constituant un gain de temps non-négligeable pour tous les adeptes de produits frais.

Après une carrière de comptable bien remplie, Florine Déside a décidé de lancer son commerce zéro déchet. "Lorsque j’allais faire les courses, je remarquais systématiquement l’abondance d’emballages en plastique, pas toujours utiles à la conservation des aliments", indique Florine Déside, gérante "Des idées en vrac". "Après avoir mené une carrière en tant que comptable, j’ai décidé, fin juin, de lancer ma boutique zéro déchet. Elle permet de rassembler une multitude de produits locaux en un seul lieu."

Florine Déside n’a pas eu de mal à trouver des produits à proposer à ses clients. "J’habite à Erquennes depuis de nombreuses années, je connais donc pas mal de producteurs de la région que j’ai pus démarcher pour proposer leurs produits dans ma boutique", poursuit Florine Déside. "Des pâtes en passant par le riz, les légumes et les céréales, il y en aura pour tous les goûts. De nombreux produits d’entretien, cosmétiques et de maquillage sont également en vente dans mon magasin. Une multitude de produits locaux et régionaux y sont également à découvrir."

Pour pouvoir faire leurs emplettes, les clients sont invités à se munir de leurs contenants. "La plupart des produits sont proposés en vrac, il est donc préférable, pour les clients, de venir munis de leurs récipients", confie Florine Déside. "Les habitants n’en disposant pas pourront toutefois en acheter au sein de la boutique. Les retours sont globalement positifs pour le moment. De nombreux clients sont d’ailleurs étonnés du nombre de choix de produits dont ils disposent."

La boutique "Des idées en vrac" est à découvrir à la rue du Rat d’Eau, 56D à Erquennes. Les produits disponibles en magasin sont également présentés sur la page Facebook de la boutique : Des Idées en Vrac | Facebook.