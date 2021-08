Les automobilistes l’auront constaté ce vendredi : les travaux d’aménagement des bretelles d’autoroute en direction de Paris-Tournai et en venant de Mons ont repris au nouveau rond-point de la sortie 25, à Saint-Ghislain. Le chantier, entrepris en décembre 2020, a permis la construction de ce giratoire, destiné à simplifier la vie des usagers et à sécuriser les lieux, particulièrement accidentogènes malgré la signalisation déjà renforcée.

La touche finale de ce colossal chantier sera donc apportée d’ici peu. En attendant, ce sont deux nouvelles phases qui sont prévues et qui entrainent des modifications de la circulation. Ce week-end, c’est-à-dire à partir de ce vendredi 20 jusqu’à ce 22 août, en venant de Tertre, l'entrée d'autoroute en direction de Paris/Tournai ne sera plus accessible.

Les automobilistes devront emprunter la déviation mise en place : rentrer dans le centre de Saint-Ghislain, faire le tour du rond-point dit "de la Biosphère" et remonter ensuite sur la N547 pour emprunter la montée d'autoroute vers Paris/Tournai dans l'autre sens. La circulation vers Hornu s’effectuera sur une seule bande et sera limitée à 50 km/h. En venant d'Hornu, la circulation vers Tertre s’effectuera sur une seule bande et sera limitée à 50 km/h.

À partir du 23 août et jusqu’au 27, en venant de Tertre et d'Hornu, la circulation s'effectuera sur une seule bande et sera limitée à 50 km/h. En venant d'Hornu, la montée d'autoroute vers Paris/Tournai sera fermée. Les automobilistes devront continuer jusqu'au rond-point et emprunter la nouvelle bretelle d'autoroute. À la sortie 25 (Mons), le bypass vers Tertre ne sera plus praticable : les automobilistes devront emprunter le rond-point pour sortir à Tertre.