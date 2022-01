C’est un plus non négligeable pour le CPAS mais surtout pour les familles en attendent de logement. Des crédits viennent en effet d’être inscrits au budget 2022 afin de permettre l’aménagement de trois appartements pour famille nombreuse et d’hébergement en chambres individuelles pour des demandeurs d’asile. Ce projet doit permettre de répondre à une réelle demande et de renouveler qualitativement l’offre de logements existante du CPAS sur le territoire communal.

Le bâtiment qui abritera ces nouveaux logements est situé à la rue des Martyrs et avait été récemment acheté par le CPAS pour un montant de quelque 700 000 euros. Les travaux d’aménagement représentent quant à eux un budget de près de 880 000 euros. "Des demandes de permis doivent être introduites et il faudra ensuite patienter le temps des travaux, nous comptons donc un délai d’environ un an", précise Julien Donfut (PS), président du CPAS.