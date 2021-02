En début d’année, d’importants problèmes de pression d’eau étaient constatés par les Saint-Ghislainois. En cause, les travaux de maintenance entrepris au niveau du château d’eau de Tertre, qui assurent leur alimentation, à la suite d’une défectuosité au niveau de la cuve. Le château avait dès lors dû être vidé. Ce dernier a finalement pu être remis en service il y a une quinzaine de jours.

Ce qui n’a visiblement pas réglé tous les problèmes. Au conseil communal de ce lundi, Dorothée Gosselin, conseillère communale du groupe Osons!, relaiera auprès de la majorité les perturbations constatées par les riverains. "Les nuisances persistent : problème de pression, qualité de l’eau douteuse", évoque-t-elle. "Celles-ci impactent fortement le quotidien des riverains des rues d’Hautrage-État, notamment."

Du côté de la SWDE, on assure pourtant que tout devrait rentrer dans l’ordre. "Les problèmes rencontrés plus tôt dans l’année ont pu être résolus", confirme Benoit Moulin, porte-parole de la SWDE. "Nous avions dû contourner le château d’eau par un système de pompage, ce qui expliquait que la pression pouvait être moindre sur le réseau. Mais les travaux sont désormais terminés et le château d’eau a été remis en service."

Quelques nuisances supplémentaires auraient malgré tout pu être constatées par des riverains, ces derniers jours. "Ce mercredi, nous avons constater que nous avions une surconsommation de quelque 20 mètres cubes/heure. Nous avons passé la nuit à chercher des fuites, et nous en avons découvert plusieurs. C’est un problème ponctuel, conséquence des périodes de gel et dégel, qui est en passe d’être lui aussi résolu."

Ces nouvelles fuites auraient pu entrainer une diminution de la pression d’eau auprès de certains Saint-Ghislainois, mais le porte-parole assure qu’aucune plainte n’a été relayée en ce sens ces derniers jours. Quoi qu’il en soit, la situation devrait définitivement revenir à la normale dans les prochains jours, une fois que les dernières fuites auront pu être colmatées.