Amertume et colère animent aujourd’hui bon nombre de gérants de boites de nuit. Ce mercredi soir en effet, le comité de concertation (codeco) a annoncé une série de nouvelles mesures censées ralentir ou diminuer le nombre de contaminations par le coronavirus. Une fois encore, le monde de la nuit trinque et se sent injustement pointé du doigt.

Concrètement, le codeco a annoncé qu’en plus d’être en possession d’un covid safe ticket (CST), le port du masque serait obligatoire. Les boites de nuit qui refuseraient d’imposer à leur clientèle ce port du masque peuvent, à la place, exiger la réalisation d’un autotest sur place, en plus du CST. "Ce sont de nouvelles contraintes qui sont difficilement gérables pour nous", souligne Livio Lavalle, gérant du Buddha Rouge situé dans l’entité de Quévy.

"La personne vaccinée se sent trahie de devoir effectuer un test supplémentaire alors qu’elle a accepté d’être vaccinée et pour nous, ce sont des coûts beaucoup plus importants car il faut mobiliser du personnel pour assurer le contrôle de la mesure. Le vaccin a été présenté comme fiable et nécessaire pour retrouver une vie normale. Où est le retour à la vie normale s’il faut multiplier les tests pour espérer venir se détendre et passer une bonne soirée ? C’est un manque de respect pour les citoyens, pour le monde de la nuit."

Depuis les annonces gouvernementales, le téléphone a cessé de sonner, laissant craindre le pire au gérant. "On est dans l’incertitude la plus totale car on ne sait pas vraiment comment notre clientèle va réagir. Va-t-elle accepter ces nouvelles contraintes ou va-t-elle renoncer à sortir, en privilégiant d’autres lieux de divertissements qui ne sont pas soumis aux mêmes règles ? Ce week-end, du personnel supplémentaire sera prévu… Mais honnêtement, je ne sais pas si cela sera vraiment utile."

Livio Lavalle se dit aujourd’hui désemparé face à la situation. "Après 18 mois de fermeture, on commençait enfin à retrouver notre clientèle et un certain rythme de croisière. C’est un nouveau coup de massue et pour moi, il est clair que c’est une façon de nous inciter à fermer les portes de nos établissements sans avoir à nous indemniser." Ouvrir risque en effet de coûter plus cher au gérant que de rester fermé.

"Pour ne pas pénaliser nos clients, nous allons offrir l’entrée et les vestiaires. Mais pour nous, cela représente une perte importante. On ne pourra plus compter que sur les consommations, alors que derrière, il y a du personnel engagé, des dispositifs mis en place. On a l’impression d’aller droit dans le mur et d’être les vilains petits canards de cette pandémie. On est resté fermé plus d’un an et demi et aujourd’hui, c’est comme si on nous considérait comme responsables d’une nouvelle vague."

Les prochaines semaines seront considérées comme un test pour le Buddha Rouge. L’établissement pourrait bien fermer ses portes si la clientèle ne répond pas présente.