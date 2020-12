Début 2018, la commune de Boussu signait un accord concernant la gestion du bâtiment des voyageurs, du parking et des abords de la gare, jusqu’ici laissée à l’abandon. Via un bail emphytéotique d’une durée de 50 ans, ceux-ci sont remis entre les mains de la commune. Pratiquement trois ans plus tard, la commune s’apprête enfin à débuter les grandes manœuvres pour rendre le bâtiment plus accueillant.

"Plusieurs décisions ont été prises mais dans l’entreprise des travaux, nous n’avions pas eu l’occasion d’avancer de façon concrète", concède Jean-Claude Debiève (PS), bourgmestre. "Dès 2021, nous entamerons la première phase de ces travaux, qui consistent en la remise en ordre de la salle des pas perdus. Nous voulons en faire un lieu agréable, confortable et chaleureux." Des distributeurs de boissons pourraient notamment y être installés et les sanitaires seront refaits.

C’est clairement à cette première phase que la priorité sera donnée : les travaux pourraient débuter au printemps, soit vers mars ou avril. "Nous poursuivrons ensuite avec la remise en état de l’étage qui accueillera la conciergerie. Nous savons que laisser un bâtiment comme celui-là sans surveillance est trop risqué. Les faits de vandalisme sont malheureusement bien trop nombreux. En plus de la surveillance, les concierges assureront le nettoyage."

Cette phase devrait être entreprise par des ouvriers communaux et non par une société externe, comme les autorités communales l’avaient un temps envisagé. Les châssis et les portes seront par ailleurs remplacés. Cette seconde phase sera suivie d’une troisième et dernière étape : l’aménagement de bureaux, à l’arrière du bâtiment. "Ils seront dédiés à l’organisation d’activités culturelles et artistiques. Les associations pourront aussi profiter d’un local pour disposer d’un point de chute."

Notons encore qu’un parking dédié aux vélos est également au programme. « La SNCB n’intervient plus du tout dans la gestion du bâtiment. Nous allons investir principalement sur fonds propres, tout en espérant recevoir l’accord de la Région wallonne pour avoir recours, dans une certaine mesure, aux subsides du FRIC (le Fonds Régional pour les Investissements Communaux, NdlR).

À ce stade, mais les montants devront être réévalués – normalement à la baisse – l’estimation de ces importants travaux avoisine le million d’euros.