Ce n’était pas prévu mais ni les autorités communales, ni les riverains ne bondent leur plaisir. Grâce à des budgets disponibles, la rénovation de la place d’Asquillies a finalement été reprise au plan d’investissement communal (PIC). Sa transformation, bien nécessaire, débutera dès ce lundi. Les travaux devraient s’étaler sur quelque 60 jours et pourraient provoquer quelques nuisances mais aucune déviation de circulation ne devrait être installée.

"C’est une place de village et donc un lieu central mais il faut bien admettre qu’aujourd’hui, elle est plus que tristounette. Ce n’est rien de plus qu’un lieu de passage et nous voulons changer cela", souligne Vincent Wambersy (MR+), échevin en charge des travaux. "Nous souhaitons la transformer en véritable lieu de vie et de convivialité afin que les citoyens puissent s’y retrouver de manière agréable."