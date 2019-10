L'homme a été interpellé en possession de 63 pacsons d'héroïne !

Ce mardi midi, un riverain de la rue de l’Espinette aà Quaregnon a été interpellé par le comportement d'un homme qui se trouvait dans sa rue. Alors que la pluie tombait à flots, cet individu était perché dans un arbre... en jouant d’un tam-tam imaginaire. Trouvant la situation suspecte, le riverain a contacté la police boraine., explique la police.

Si le "musicien" a donné immédiatement son pacson, c'était pour éviter d'être fouillé. Mais vu des conditions climatiques et après un contact avec le parquet, il a finalement été décidé ramener l’homme au commissariat. "La fouille judiciaire de l’individu a révélé qu’il était en possession non pas d’un mais de 63 pacsons d'héroïne, d’une importante somme d’argent et d’un ticket de train des chemins de fer néerlandais daté du 29 septembre."