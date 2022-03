L’insécurité serait-elle grandissante dans la Cité de l’Ourse ? Depuis plusieurs semaines déjà, la ville est le théâtre malheureux d’une violence juvénile « galopante et qui monte en puissance », selon les mots de François Roosens, conseiller communal MR&Citoyens à Saint-Ghislain. Plusieurs faits de délinquance et d’agression auraient d’ailleurs été resencés, principalement en des lieux excentrés, sans voisinage direct ou permettant en tout cas une fuite calculée.

"Je sais nos engagements respectifs à faire de notre ville un endroit où il fait bon vivre mais force est de constater qu’il y a malheureusement des points de délinquances qui essaient de s’incruster dans certains endroit"», explique le conseiller, qui a sollicité des renseignements quant aux actions menées par la police locale et à leurs résultats ou encore en matière de politique de sécurisation via l’installation de caméras de vidéosurveillance.

"Des infractions pénales ont été constatées depuis le 21 février dernier et des résultats judiciaires ont été engrangés par notre zone de police. Loin de devoir affronter une criminalité organisée, nous sommes ici face à une bande de jeunes garçons et filles dont l’âge moyen est de 16-17 ans", a précisé le bourgmestre de Saint-Ghislain, Daniel Olivier (PS). "Ce problème a été pris à bras-le-corps dès le départ, en concertation avec l’ensemble des services de police de notre zone."

Entre le 21 et le 25 février par exemple, des patrouilles matinales ont été assurées et des contrôles menés dans les quartiers privilégiés par la bande. "Celle-ci a été contrôlée, fouillée, identifiée et écartée quotidiennement entre 15h et 17h et entre 11h30 et 13h30 le mercredi, en plus d’un créneau entre 15h et 17h par le dispositif complet, à savoir une à deux équipes de la proximité, une à deux équipes de l’intervention, une à deux équipes brigade anti-criminalité (BAC) ou une à deux équipes circulation."

Des mesures qui semblent avoir porté leurs fruits et qui s’inscrivent sur la durée afin d’enregistrer des résultats satisfaisants. "La semaine du 7 au 11 mars a été décisive, dans le sens où l’Appui opérationnel a repris la main dans l’organisation des dispositifs journaliers. Une rencontre entre tous les chefs des services précédemment a été organisée pour dégager une répartition des tâches logique : la Proximité continue à assurer des patrouilles de sécurisation quotidiennement, entre 15 heures et 17 heures avec à ses côtés la BAC, la circulation et intervention avec, à trois reprises, l’appui de l’équipe drones."

Objectif, cibler la bande afin d’en cerner la composition tandis que le service d’enquête et recherche a pris en charge la centralisation des dossiers judiciaires liés à la problématique. Une problématique qui va de la détention de produits stupéfiants à des faits de deal, d’agression ou encore de coups, vols et injures. "La réponse judiciaire a été doublée d’une approche qualifiée de "Proximité directe" par un entretien jugé "constructif" avec un parent de l’un des membres de la bande. Trois des "leaders" seront également et très prochainement reçus en présence d’un parent."

Enfin, le bourgmestre a confirmé que les identifications des individus avaient pu être possibles grâce aux images de vidéosurveillance, tous les quartiers "problématiques" en étant équipés. "Pour ce qui concerne les venelles qui ne sont pas encore couvertes, nous avons fait usage du drone nous permettant de situer les groupes de jeunes problématiques." Rappelons encore que l’installation de caméras fixes temporaires est en cours.