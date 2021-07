Voilà bientôt deux semaines que de terribles inondations ont ravagé les régions de Verviers et de Liège. Et le travail reste titanesque pour réparer les dégâts. On le sait, la reconstruction de certains quartiers littéralement détruits prendra du temps. Rien que pour la commune de Verviers, on estime que 10.000 personnes devront retrouver un toit.

En attendant, les interventions d'urgence se poursuivent pour déblayer les rues et nettoyer les habitations touchées par des torrents de boue. Dans leur malheur, les sinistrés peuvent compter sur un vaste mouvement de solidarité. De nombreuses expéditions sont organisées pour apporter des biens de première nécessité, mais aussi de l'huile de coude.

La Ville de Saint-Ghislain organise ainsi un départ pour Verviers ce jeudi 29 juillet. Un car partira du stade Saint-Lô à 7h45. Il emmènera à son bord une cinquantaine de bénévoles pour une grande opération de nettoyage. Ceux qui le souhaitent peuvent s'inscrire dès aujourd'hui par téléphone au 065 76 19 99 (entre 8h30 et 16h00) ou par mail à isabelle.brohet@saint-ghislain.be. Il leur est demandé de se munir d'un maximum de matériel de nettoyage tel que gants, pelle, seau, raclette et autres balais. Il faut également prévoir son repas de midi. Une collation sera par ailleurs offerte sur place. Le retour est prévu au stade Saint-Lô à 19 heures.

Cette grande opération de nettoyage fait suite à une collecte de dons organisée depuis le 19 juillet par la Ville et le CPAS. Les Saint-Ghislainois se sont manifestement montrés généreux. Plus de douze palettes de vivres de produits d'hygiène, de linge de maison, d'articles de puériculture ou encore de nourriture pour animaux ont pu être rassemblés. Une grande partie des dons a déjà été enlevée la semaine dernière. Mais la collecte se poursuit toujours. Et elle s'adapte aux besoins des personnes sinistrées pour éviter d'encombrer inutilement les lieux de dépôts. Les vêtements et les jouets par exemple ne sont plus acceptés. En revanche, l'accent est mis sur les denrées non périssables, y compris l'eau, ainsi que sur les produits de nettoyage et d'hygiène.