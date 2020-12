Le couperet est tombé en début d’après-midi. Après avoir estimé que la confiance était rompue, le conseil d’administration de TéléMB annonçait sa volonté de mettre fin à la collaboration établie avec le directeur général de la chaine, David Flament. Cette décision intervient à la suite de nouvelles actions menées par une partie du personnel de la structure afin de réclamer le départ de ce dernier.

Du côté du SETca Mons-Borinage, on espère désormais que l’apaisement sera total. "C’est une décision qui aurait dû, qui aurait pu être prise beaucoup plus tôt mais aujourd’hui, nous devons tourner la page et avancer", explique Patrick Salvi. "L’aspect relationnel a fait défaut durant près de sept longues années. Un important travail de management va devoir être mené."

Et de poursuivre : "Les équipes sont quelque peu déchirées, aujourd’hui. Il faut donc réinstaurer un esprit d’équipe et d’entreprise, insuffler une nouvelle dynamique, proposer de nouveaux projets à même de développer la chaine et de la rendre plus attractive. Trop longtemps, les équipes ont navigué à vue. Notre crainte, c’est que d’un point de vue financier, il soit déjà trop tard."

Le syndicat devrait rencontrer le président du conseil d’administration en début de semaine prochaine. La transition pourra alors débuter. Dans l’attente de l’engagement d’un nouveau directeur général, c’est le président, entouré des membres du bureau, qui sera chargé d’assurer la gestion journalière de l’asbl.

À l’heure d’écrire ces lignes, il ne nous avait pas encore été possible d’obtenir une réaction du directeur général sortant, David Flament.