Vivre une expérience "éduc’active", c’est ce que Morgane Compère et Joanna Cantarero ont décidé de proposer aux enfants à travers une série d’ateliers. Respectivement neuropsychologue et diététicienne, les deux amies se sont associées afin de penser, de créer et d’animer des ateliers mêlant apprentissages et découvertes.

"Nous avons toutes les deux des enfants et bien sûr, il leur arrive d’aller en stage mais nous souhaitions aller plus loin", explique Morane Compère. "À travers des ateliers qui se veulent ludiques, les participants pourront développer et exploiter leur potentiel tout en s’éveiller à l’alimentation saine, variée et locale."

À ce jour, trois ateliers sont d’ores et déjà planifiés. Ceux-ci seront organisés à Jurbise le 30 mai, le 27 juin et le 18 juillet. Ils s’adressent aux enfants de 3 à 6 ans, et de 7 à 10 ans et auront pour thèmes le sucre dans tous ses états, recycler même dans mon assiette et, finalement, de la terre à l’assiette. "Il y aura des expériences, des manipulations, des jeux mais aussi des recettes saines et gourmandes à préparer, toujours dans l’objectif de mêler les deux concepts", ajoute la neuropsychologue.

On le sait, les bases d’une alimentation saine s’acquièrent dès le plus jeune âge. Les ateliers éduc’actifs proposés par les deux mamans devraient dès lors séduire plus d’un parent. "Nous avons à cœur de les ouvrir à tout le monde, ils se veulent donc inclusifs. Si l’enfant est porteur d’un handicap, il faudra simplement nous le signaler afin que nous puissions nous assurer de l’accueillir dans des conditions optimales."

La promotion autour du projet n’a débuté qu’il y a quelques jours mais déjà, les premiers retours semblent positifs. "Nous commençons avec un dimanche par mois mais nous espérons rapidement pouvoir en proposer davantage, notamment les mercredis et les week-ends. Nous ne sommes qu’au début de l’aventure, nous espérons avoir suffisamment de participants, ce qui nous permettra de notre côté de nous adapter, d’évoluer et pourquoi pas d’accueillir des enfants encore plus jeunes."

Pour l’instant, les ateliers seront proposés au sein du cabinet privé de Joanna Cantarero mais rapidement, les deux collègues envisagent de voir plus grand et d’aménager une grange, idéalement située à proximité d’une mini-ferme. Les groupes peuvent être composés d’une dizaine d’enfants. Les inscriptions sont ouvertes (25 euros, collation et matériel compris) via joanna.cantarero@hotmail.fr ou via le 0476/61 99 21.